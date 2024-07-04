Переговоры о закрытой РПЛ, УЕФА расследует «волчий салют» Демирала, победы Медведева, Хачанова и Джоковича, у «Спартака» 70 млн евро на трансферы, Тарасенко в «Детройте» и другие новости

❗️Общая стоимость игроков «Зенита» превзошла отметку в €170 млн. «Спартак» – дешевле почти в два раза ⠀ «Зенит» увеличил стоимость своих футболистов до 173 млн евро. На текущий момент у клуба на контрактах 32 футболиста. ⠀ «Спартак» занимает второе место, возглавляя плотную группу. Красно-белые оценены в 92 млн. «Краснодар», ЦСКА и «Динамо» расположились в диапазоне от 85 до 89 млн. ⠀ «Локомотив» впервые за долгое время упал ниже 70 млн евро. Самые дешевые заявки у «Факела», «Акрона» и «Динамо» (Махачкала) (10-11 млн). ⠀ Источник: «football24.ru»

Лена Мисько

Март 2023 года. Артем Дзюба о главном тренере "Аданы" Винченцо Монтелле: "Монтелла говорил, что я топ и нужно терпение. Потом говорил, что физически нужно поднабрать, но это было оправдание, потому что за три месяца ты не можешь не набрать. А потом Монтелла на меня обиделся. Он в пятый раз позвал меня разговаривать, а я понял, что это разговор ни о чем, и не пошел. Не хочу говорить про русофобию, но что только в голову ни лезло". Июль 2024 года. Винченцо Монтелла вывел сборную Турции в четвертьфинал чемпионата Европы. Артем Дзюба сидит без команды.