Министр обороны Венгрии заявил, что вступление Украины в НАТО нереалистично

В Венгрии поддержали высказывания президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о том, что вступление Украины в НАТО нереалистично, заявил венгерский министр обороны Криштоф Салаи-Бобровницки на своей странице в Facebook*.
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