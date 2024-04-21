Не просто дискомфорт, а угроза здоровью: чем опасен плохой запах из кондиционера

Для планового обслуживания кондиционера автомобиля лучше всего подходят весенние месяцы. Его диагностика и прочистка позволит избежать проблем в самый неподходящий момент, отмечает технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.