Не просто дискомфорт, а угроза здоровью: чем опасен плохой запах из кондиционера

Для планового обслуживания кондиционера автомобиля лучше всего подходят весенние месяцы. Его диагностика и прочистка позволит избежать проблем в самый неподходящий момент, отмечает технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.
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