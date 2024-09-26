Российский боец из стрелкового оружия сбил дрон ВСУ, летевший к артиллерии

Министерство обороны РФ В зоне проведения спецоперации гвардии рядовой Александр Сахаровский из стрелкового оружия сбил беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевший к российскому артиллерийскому расчету.
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