Рахимич предсказал "ЦСКА" место в тройке РПЛ сезона-2026/27

Элвир Рахимич, экс-игрок «ЦСКА», уверен, что клуб займет место в топ-3 РПЛ к концу сезона-2026/27. Команда занимает третье место после пяти туров с 11 очками, при этом обыграв «Локомотив» 22 августа со счетом 3:2.