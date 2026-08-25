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Царьград

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Рахимич предсказал "ЦСКА" место в тройке РПЛ сезона-2026/27

Рахимич предсказал "ЦСКА" место в тройке РПЛ сезона-2026/27

Элвир Рахимич, экс-игрок «ЦСКА», уверен, что клуб займет место в топ-3 РПЛ к концу сезона-2026/27. Команда занимает третье место после пяти туров с 11 очками, при этом обыграв «Локомотив» 22 августа со счетом 3:2.

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