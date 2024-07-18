«Крыло ангела» будет у каждого солдата – переносная система РЭБ

Как рассказал служащий подразделения СпН «Оплот» с позывным Внук, сейчас противник основной удар наносит, как и всегда, артиллерией, но к ней добавились еще и дроны, а также FPV-дроны (благодаря FPV-очкам оператор получает картинку с камер, словно он сам летит на этом дроне).
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