«Крыло ангела» будет у каждого солдата – переносная система РЭБ

Как рассказал служащий подразделения СпН «Оплот» с позывным Внук, сейчас противник основной удар наносит, как и всегда, артиллерией, но к ней добавились еще и дроны, а также FPV-дроны (благодаря FPV-очкам оператор получает картинку с камер, словно он сам летит на этом дроне).