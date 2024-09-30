Театр абсурда
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Театр абсурда

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САМУЮ "ГЛАВНУЮ ОПАСНОСТЬ" ДЛЯ РОССИИ НАШЛИ В СИБИРИ: ДИАСПОРЫ ЗАХВАТЫВАЮТ СТРАНУ, А СИЛОВИКИ ГРОМЯТ РУССКУЮ МОЛОДЁЖЬ

САМУЮ "ГЛАВНУЮ ОПАСНОСТЬ" ДЛЯ РОССИИ НАШЛИ В СИБИРИ: ДИАСПОРЫ ЗАХВАТЫВАЮТ СТРАНУ, А СИЛОВИКИ ГРОМЯТ РУССКУЮ МОЛОДЁЖЬ

ВЛАДЛЕН ЧЕРТИНОВ Из Следственного комитета Красноярска пришла победная весть: по наводке ФСБ местное управление Следственного комитета по расследованию особо важных дел разгромило особо опасное экстремистское сообщество, состоявшее из 8 неонацистов от 16 до 19 лет.

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