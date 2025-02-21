Ветеран PlayStation признал, что портирование эксклюзивов Sony на ПК — «это почти ка...

Ветеран PlayStation признал, что портирование эксклюзивов Sony на ПК — «это почти как печатать деньги»Бывший глава Sony Computer Entertainment Worldwide Studios Сюхэй Ёсида (Shuhei Yoshida) пролил свет на решение компании начать переносить эксклюзивы PlayStation на ПК и подтвердил то, о чём все и так знали, но боялись сказать вслух.
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