Ветеран PlayStation признал, что портирование эксклюзивов Sony на ПК — «это почти ка...

Ветеран PlayStation признал, что портирование эксклюзивов Sony на ПК — «это почти как печатать деньги»Бывший глава Sony Computer Entertainment Worldwide Studios Сюхэй Ёсида (Shuhei Yoshida) пролил свет на решение компании начать переносить эксклюзивы PlayStation на ПК и подтвердил то, о чём все и так знали, но боялись сказать вслух.