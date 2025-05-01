Предсказана динамика цен на аренду жилья

Снижение цен на аренду жилья в Москве будет незначительным, заявила в разговоре с «Лентой.ру» доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева.
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