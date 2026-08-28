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Мировое обозрение

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Боуз: ЕС ограничивает закупки оружия Киевом из-за понимания положения Украины

Боуз: ЕС ограничивает закупки оружия Киевом из-за понимания положения Украины

Европа начинает играть на опережение. Пока Киев просит новые деньги и оружие, в Париже и Брюсселе уже думают, как спасти не Украину, а собственные военные бюджеты.

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