Спасатели в Ленинградской области 111 раз за неделю выезжали на помощь жителям

Половина из этих случаев – выезды на место пожара Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области рассказал, какой была минувшая неделя для подведомственных ему ГКУ «Леноблпожспас» и Аварийно-спасательной службы региона.
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