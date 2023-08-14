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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Оксану Самойлову заподозрили в очередной пластике

35-летняя модель Оксана Самойлова разочаровала своей попой. Бизнесвумен могла увеличить ягодицы с помощью липофилинга – то есть операции, при которых корректируют определенные части тела с помощью собственного жира пациента, взятого из других зон.

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