Оксану Самойлову заподозрили в очередной пластике

35-летняя модель Оксана Самойлова разочаровала своей попой. Бизнесвумен могла увеличить ягодицы с помощью липофилинга – то есть операции, при которых корректируют определенные части тела с помощью собственного жира пациента, взятого из других зон.
35-летняя модель Оксана Самойлова разочаровала своей попой. Бизнесвумен могла увеличить ягодицы с помощью липофилинга – то есть операции, при которых корректируют определенные части тела с помощью собственного жира пациента, взятого из других зон.
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