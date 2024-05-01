Сеть работорговли разоблачена: украинка поставляла беженок в рабство в Европу Елена ГалицкаяПолиция Одессы разгадала мрачный план 56-летней жительницы Подольского района, которая устроила канал работорговли, отправляя бесчисленных людей в Европу под ложными предлогами.
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