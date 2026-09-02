В Котовске задержали подозреваемого в убийстве пропавшей женщины

Фото: нейросети Искать местную жительницу начали после того, как она перестала приходить на допросы по другому уголовному делу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В этом году тамбо...
- Наталья Карасёва:...
- На полях Тамбовск...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым