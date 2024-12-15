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«Ман Сити» – «Ман Юнайтед»: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита манчестерского дерби

15 декабря в 16-м туре АПЛ состоится манчестерское дерби – «Ман Сити» на своем поле примет «Ман Юнайтед».

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