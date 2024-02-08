Андрей Коваленко: «ЦСКА выглядит немного уставшим после двух побед в плей-офф. В какие-то моменты команда собирается, но потом опять идет спад»

– Что скажете о ЦСКА, который может начать плей-офф с седьмым посевом на Западе, что станет главной сенсацией чемпионата в этой конференции? – После двух побед в плей-офф ЦСКА выглядит немного уставшим – скорее даже не физически, а эмоционально.
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