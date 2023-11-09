Медвежий угол
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Медвежий угол

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Иностранный специалист напал на кондуктора автобуса

Иностранный специалист напал на кондуктора автобуса

# Чернильница   Очередная просто дикая история произошла в Москве с участием незаменимого для нашей экономики иностранного специалиста из Узбекистана.

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Комментарии
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J
Juri
позор!ай-яй-яй...помогите! кому? вы, идиоты,для них,как бараны,будут резать вас,вы и не пикните. Ударил и убежал,почему? он был один в автобусе?а двери открываются автоматически?
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8 час.
Светлейший
Сашок, не любишь русских?:))) Мы это переживём, ты, главное, в своём дерьме не захлебнись, выродок!
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5 час.
ВС
Валентин Симоньянц
Начинать надо с Хуснуллина, он главный лоббист &quot;ценных специалистов&quot;
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4 час.

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