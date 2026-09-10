Кому теперь откажут во въезде в Россию по линии МВД? Юрист Дмитрий Ярошенко отвечает

Может ли МВД применить бессрочный запрет на въезд? За какие штрафы закрывают въезд в Россию? Можно ли оспорить запрет при ВИЧ, если есть близкие родственники — граждане России? И что делать, если протокол составили в центре содержания? Юрист Дмитрий Ярошенко ответил на вопросы российских соотечественников в ЕС.
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