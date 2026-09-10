Кому теперь откажут во въезде в Россию по линии МВД? Юрист Дмитрий Ярошенко отвечает

Может ли МВД при­ме­нить бес­сроч­ный запрет на въезд? За какие штра­фы закры­ва­ют въезд в Рос­сию? Мож­но ли оспо­рить запрет при ВИЧ, если есть близ­кие род­ствен­ни­ки — граж­дане Рос­сии? И что делать, если про­то­кол соста­ви­ли в цен­тре содер­жа­ния? Юрист Дмит­рий Яро­шен­ко отве­тил на вопро­сы рос­сий­ских сооте­че­ствен­ни­ков в ЕС.