Медведев назвал единственный путь к миру на Ближнем Востоке

Полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке сможет привести регион к миру. Об этом 1 августа в своем англоязычном Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности РФ и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.
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