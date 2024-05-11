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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Головин о восстановлении от травмы: «Все идет по плану, занимаюсь индивидуально. Хочу помочь «Монако» в борьбе за путевку в Лигу чемпионов» 

Полузащитник «Монако» получил повреждение в середине апреля, из-за чего пропустил 4 матча. «Все идет по плану.

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