Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14%

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Такое решение регулятор принял впервые более чем за год - последние десять заседаний ставку снижали.
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