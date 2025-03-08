Первый заместитель главы Новоаннинского района Олег Геращенко пожелал всем женщинам здоровья и мирного неба, выразив огромную благодарность всем, кто оказывает поддержку нашим солдатам на СВО.
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Первый заместитель главы Новоаннинского района Олег Геращенко пожелал всем женщинам здоровья и мирного неба, выразив огромную благодарность всем, кто оказывает поддержку нашим солдатам на СВО.