Самый большой спутник Сатурна, скорее всего, необитаемый

Идентификация жизни во внешней части Солнечной системы является важной областью интереса для планетологов, астрономов и правительственных космических агентств, в основном потому, что многие ледяные спутники планет-гигантов, как полагают, имеют большие подповерхностные океаны жидкой воды.
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