Импорт парфюмерии в РФ вырос более чем на 47%

По итогам трех кварталов 2023 года объем импортируемой в РФ парфюмерии увеличился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 47,6% и составил 45,5 млн флаконов, сообщает со ссылкой на исследование оператора системы маркировки ЦРПТ и ННЦК.
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