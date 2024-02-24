Самый маленький кроссовер Hyundai, который продается в России, станет электрическим: первое изображение

Самый компактный представитель SUV-линейки компании Hyundai носит имя Casper и появился в 2021 году, сразу же став настоящим бестселлером и собрав за 2 недели с начала приема заявок в Корее более 136 тысяч заказов.
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