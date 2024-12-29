Jeju Air: приложим усилия для установления причины катастрофы в Муане

Авиакомпания Jeju Air обещает все, чтобы установить причину катастрофы в Муане.Извинения и обещание приложить усилия для установления причины катастрофы в Муане прозвучали после трагедии от компании – перевозчика Jeju Air.
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