Гастроэнтеролог перечислила группы людей, которым не стоит есть арбуз

Мельникова в разговоре с "Газетой.Ru" констатировала, что употребление арбуза может навредить печениУ арбуза очень много полезных свойств: он предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний, повышает иммунитет, способствует выведению токсических веществ и стимулирует работу мозга.
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