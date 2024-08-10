Гастроэнтеролог перечислила группы людей, которым не стоит есть арбуз

Мельникова в разговоре с "Газетой.Ru" констатировала, что употребление арбуза может навредить печениУ арбуза очень много полезных свойств: он предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний, повышает иммунитет, способствует выведению токсических веществ и стимулирует работу мозга.