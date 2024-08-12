Вчера ночью в районе стадиона (центральном) был утерян телефон кнопочный,если кто найдет пожалуйста позвоните по номеру 89023839882.
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Вчера ночью в районе стадиона (центральном) был утерян телефон кнопочный,если кто найдет пожалуйста позвоните по номеру 89023839882.