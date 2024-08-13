Нацпроект по новым атомным технологиям доработают

До 14 августа необходимо завершить доработку нацпроекта «Новые атомные и энергетические технологии». Соответствующее поручение дал глава Правительства Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии, посвященной данному национальному проекту, перечень 13 августа опубликован на сайте кабмина.
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