Новый лидер Ирана Хаменеи пообещал отомстить за гибель отца: «Месть — требование народа»

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступил с угрозами в письменном обращении, опубликованном после завершения траурных мероприятий на похоронах бывшего Верховного лидера Ирана — его отца, он заявил: «Мы обязуемся отомстить за твою кровь и кровь всех погибших в двух войнах… месть — это требование нашего народа, и она должна быть осуществлена в ближайшее время».
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