Россия отвечает на удары ВСУ: время «Орешника» пришло Ирэн ОрлонскаяРоссия готовит ответный удар в связи с недавним обстрелом военного аэродрома в Таганроге.
Россия отвечает на удары ВСУ: время «Орешника» пришло
Комментарии
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И
ИгорьОвчаренко
Хреновые повора, простую яичницу готовят месяцами.Так все клиенты и разбегутся.
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19 час.
Николай Николаев
Российские ..удаки дали слово Маску, что не будет ответки
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19 час.
Игорь Васиков
Правильно надо писать - дроны (ракеты, безпилотники) запущенные с территории украины. Ракеты НАТО, специалисты НАТО, цели для ударов утверждает НАТО, спутники НАТО. Есть гарантия, что их запускают ВСУ, а не НАТО?
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17 час.
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