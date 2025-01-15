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    Правильно надо писать - дроны (ракеты, безпилотники) запущенные с территории украины. Ракеты НАТО, специалисты НАТО, ...Россия отвечает н...
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Россия отвечает на удары ВСУ: время «Орешника» пришло

Россия отвечает на удары ВСУ: время «Орешника» пришло

Россия отвечает на удары ВСУ: время «Орешника» пришло Ирэн ОрлонскаяРоссия готовит ответный удар в связи с недавним обстрелом военного аэродрома в Таганроге.

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Комментарии
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И
ИгорьОвчаренко
Хреновые повора, простую яичницу готовят месяцами.Так все клиенты и разбегутся.
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19 час.
Николай Николаев
Российские ..удаки дали слово Маску, что не будет ответки
Ответить
19 час.
Игорь Васиков
Правильно надо писать - дроны (ракеты, безпилотники) запущенные с территории украины. Ракеты НАТО, специалисты НАТО, цели для ударов утверждает НАТО, спутники НАТО. Есть гарантия, что их запускают ВСУ, а не НАТО?
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17 час.

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