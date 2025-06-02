Падение в море с трехметровой высоты

Спасательной группе, поднимавшей его с камней, мужчина рассказал о потере сознания во время рыбалки. В «Крым-Спас» рассказали, что в поселке Симеиз «рыбак потерял сознание и упал со скалы Дива с высоты около трех метров в море на камни» и что «сотрудники «Крым-Спас» совместно с работниками пляжа привели мужчину в чувство, извлекли из воды и на спецносилках транспортировали пострадавшего в карету Скорой медицинской помощи».