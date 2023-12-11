Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит: Пощечина спасла брак

На церемонии вручения премии «Оскар-2022» произошел неприятный инцидент. Ведущий Крис Рок озвучил номинантов награды в категории «Лучший документальный фильм», когда Уилл Смит подошел к нему и дал ему мощную пощечину за шутку про свою жену.
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