Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит: Пощечина спасла брак

На церемонии вручения премии «Оскар-2022» произошел неприятный инцидент. Ведущий Крис Рок озвучил номинантов награды в категории «Лучший документальный фильм», когда Уилл Смит подошел к нему и дал ему мощную пощечину за шутку про свою жену.