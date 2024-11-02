Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что остатки украинского государства возглавляет нелегитимное лиц, представляющее людей, которые захватили власть, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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