Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 429 подписчиков

Певец Shaman сжег свои кожаные штаны в русской печи

Певец Shaman сжег свои кожаные штаны в русской печи

Певец Shaman (Ярослав Дронов (Shaman)) обнародовал видео сожжения своих кожаных штанов.В ролике, опубликованном в Telegram-канале артиста, Shaman, которому в этом году исполнится 35 лет, заявил, о наступлении «времени перемен», требующего «радикального подхода».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии