Певец Shaman сжег свои кожаные штаны в русской печи

Певец Shaman (Ярослав Дронов (Shaman)) обнародовал видео сожжения своих кожаных штанов.В ролике, опубликованном в Telegram-канале артиста, Shaman, которому в этом году исполнится 35 лет, заявил, о наступлении «времени перемен», требующего «радикального подхода».