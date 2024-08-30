«Ужас и масса погибших у врага»: Министр Белоусов решился на отчаянный шаг, врага запечатают в Курской области, «Азов»* в панике, фронту в Донбассе конец: Карта боевых действий на Украине, к утру 30.08.24 г.

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Комментарии
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Константин Самарин
Зато, &quot;ЕвроНьюз&quot; сообщает, что украинс4ая армия взяла в окружение 3000-ю группировку российских войск.
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