Больше 130 южноуральцев погибло в огне с начала года

Областные пожарные потушили на Южном Урале почти две тысячи возгораний. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства общественной безопасности Челябинской области, за 10 месяцев 2024 года 134 человека погибли в регионе на пожарах, в том числе 7 детей.