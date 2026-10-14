Охват платформы СТТ расширяется за счёт включения Беларуси, Армении и Киргизии — эта работа ведётся ГК «Сантэнс»; действующие контуры в России и Казахстане позволяют замкнуть систему на уровне всего ЕАЭС, а фармацевтический сектор сможет использовать единый интерфейс для контроля маркированной продукции.
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