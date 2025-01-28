Space Engineers 2 стартовала в раннем доступе Steam Space Engineers 2 начинает свой путь в ранн...

Space Engineers 2 стартовала в раннем доступе SteamSpace Engineers 2 начинает свой путь в раннем доступе с этапа альфа, приглашая игроков погрузиться в творческий режим, одну из самых любимых функций с большим пространством для строительства и экспериментов.
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