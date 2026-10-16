В жилом комплексе «Ярославский» в Мытищах начал работать детский сад «Лучик» при школе № 4. Трёхэтажное здание площадью около четырех тысяч квадратных метров построили в рамках национального проекта «Семья» и Народной программы «Единой России».
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