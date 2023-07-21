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Воздушная тревога объявлена в шести регионах Украины

Днем в пятницу, 21 июля, воздушную тревогу объявили в шести областях Украины. Соответствующая информация была опубликована ранее сегодня на онлайн-карте министерства цифровой трансформации страны.

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