Запуск «Сетевой поездки» перенесли на 1 марта в Новосибирске

«Действительно, мы ранее сообщали о том, что сетевая поездка заработает 7 февраля. На сегодняшний день мы приняли решение продлить тестирование этого функционала и запустим сетевую поездку все-таки с 1 марта», — сообщила и.
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