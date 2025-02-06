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Вечерний Новосибирск

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Запуск «Сетевой поездки» перенесли на 1 марта в Новосибирске

Запуск «Сетевой поездки» перенесли на 1 марта в Новосибирске

 «Действительно, мы ранее сообщали о том, что сетевая поездка заработает 7 февраля. На сегодняшний день мы приняли решение продлить тестирование этого функционала и запустим сетевую поездку все-таки с 1 марта», — сообщила и.

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