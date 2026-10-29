Юморные рассказы Очередь в поликлинике двигалась медленнее, чем тектонические плиты.
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Дядя, а жена тебе зачем, если суп сам варишь?