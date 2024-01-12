Авария на канализационном коллекторе НЭВЗ в Новочеркасске: власти собираются ввести режим ЧС

Стоки могут затопить детский сад и жилые дома.На территории электровозостроительного завода в Новочеркасске планируется ввести режим ЧС из-за аварии, которая произошла на канализационном коллекторе на прошлой неделе.
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