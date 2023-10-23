Завяли помидоры: Израиль убирает из школьной программы упоминания о Грете Тунберг

Завяли помидоры: Израиль убирает из школьной программы упоминания о Грете ТунбергПрошла, видимо, в Израиле любовь к Грете Тунберг, шведской экологической активистке, получившей международную известность благодаря финансированию американскими и европейскими компаниями для продвижения ими своей продукции и с политическими целями.