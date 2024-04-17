«Расслабили булки!»: Мордатая украинка, валяющаяся на могиле бойца ВСУ и жрущая семечки, напомнила землякам, кем надо жертвовать ради Украины. Как Вам такое?

Надеюсь у этой имбицилки ни когда не будет детей. А если и будут то надеюсь родятся олигофренами и бесплодными

Георгий Корнев

Чё ей грустить. Могилка есть, значит не пропавший безвести. Выплату за мужика получила. Сейчас донаты клянчит (цитата "Помогайте тем, кто поддерживает ваши семьи"). Ну что делать, нация такая. Своих мужей сдают на могилизацию в надежде выплаты получить. Лишь бы не работать. Но деньги кончатся, придётся в европу ехать на заработки. Дома с красными фонарями в европе официально.