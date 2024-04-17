Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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«Расслабили булки!»: Мордатая украинка, валяющаяся на могиле бойца ВСУ и жрущая семечки, напомнила землякам, кем надо жертвовать ради Украины. Как Вам такое?

Мобилизация, также называемая «могилизацией», стала фактически смертным приговором для украинских призывников старшего и не очень старшего возрастов, которые разбегаются в разные стороны от перспективы стать пушечным мясом и даже нелегально переходят границу.

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Комментарии
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elena avdeeva
По-моему, это уже - групповая шиза!
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7 час.
Михаил Гринжук
Надеюсь у этой имбицилки ни когда не будет детей. А если и будут то надеюсь родятся олигофренами и бесплодными
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6 час.
Георгий Корнев
Чё ей грустить. Могилка есть, значит не пропавший безвести. Выплату за мужика получила. Сейчас донаты клянчит (цитата &quot;Помогайте тем, кто поддерживает ваши семьи&quot;). Ну что делать, нация такая. Своих мужей сдают на могилизацию в надежде выплаты получить. Лишь бы не работать. Но деньги кончатся, придётся в европу ехать на заработки. Дома с красными фонарями в европе официально.
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5 час.

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