«Расслабили булки!»: Мордатая украинка, валяющаяся на могиле бойца ВСУ и жрущая семечки, напомнила землякам, кем надо жертвовать ради Украины. Как Вам такое?

Мобилизация, также называемая «могилизацией», стала фактически смертным приговором для украинских призывников старшего и не очень старшего возрастов, которые разбегаются в разные стороны от перспективы стать пушечным мясом и даже нелегально переходят границу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии