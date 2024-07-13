В Ивано-Франковской области Украины сожгли машину военного

Неизвестные сожгли очередной автомобиль военного в городе Калуш Ивано-Франковской области Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале "Политика Страны" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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