Как надо любить свой посёлок Девушка с искренним почтением и любовью рассказывает о месте, в котором прожила всю жизнь — посёлке Красная Поляна.
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Как надо любить свой посёлок Девушка с искренним почтением и любовью рассказывает о месте, в котором прожила всю жизнь — посёлке Красная Поляна.