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Царьград

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Трамп готов к сделке с русскими, Зеленскому и "миротворцам" на Украине – Пул Белого дома

Трамп готов к сделке с русскими, Зеленскому и "миротворцам" на Украине – Пул Белого дома

Журналисты вашингтонского пула сообщают о готовности Трампа к разрешению конфликта на Украине. Говорят о сделке с Россией и визите Зеленского.

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