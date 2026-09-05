Кого из брянцев оставят без света на неделе

Отключения электроэнергии с 7 по 13 сентября затронут 13 населённых пунктов Брянской области для проведения профилактических и ремонтных работ.
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